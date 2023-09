Sport: "Trofeo Coni 2023", il presidente Rocca ha salutato la delegazione del Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono grato al presidente Rocca e all'assessore Palazzo per il continuo sostegno che ci stanno offrendo e per aver ricevuto la rappresentativa dei nostri giovanissimi atleti che avranno il compito di portare ancora in alto il nome della Regione e del Coni Lazio nell'edizione 2023 del Trofeo Coni. I numeri della nostra rappresentativa e i risultati ottenuti in tutte le precedenti edizioni, dove siamo sempre andati a podio, esprimono l'ottimo stato di salute del nostro movimento. Tutto questo è frutto di sinergie che costruiamo da tanti anni con le Federazioni sportive e le Discipline associate e con le Istituzioni, che ci consentono di promuovere qualsiasi disciplina sportiva e di sostenere le società sportive da dove escono i futuri campioni dello sport", ha evidenziato il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola. (Com)