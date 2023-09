Imprese: Aspi, nuovi vertici per le società controllate, Susani Ad di Amplia, Melis Ad di Tecne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Susani è il nuovo Amministratore delegato di Amplia, società controllata del Gruppo Autostrade per l'Italia. Prima azienda di costruzioni per attività a livello nazionale, Amplia è operatore integrato di soluzioni per l'ammodernamento e la manutenzione delle infrastrutture. Gian Paolo Melis diventa nuovo Amministratore delegato di Tecne, seconda azienda d'ingegneria in Italia per numero di persone e con un ruolo centrale per quanto riguarda il coordinamento degli interventi sugli asset. Il nuovo Ad potrà contare su una nuova squadra composta da Marilisa Conte, Coo Engineering Delivery; Riccardo Enrione, Transformation, Project Management & Commercial e Nicola Nosari, Coo Site Coordination. Sono queste le novità nell'ambito dell'organizzazione del Gruppo Aspi, tese a rafforzare ulteriormente la sua compagine nell'ambito di un piano industriale da oltre 21,5 miliardi di euro per l'ammodernamento e il potenziamento della rete autostradale. Stefano Susani, già Ad di Tecne, è nato a Vimercate il 29 dicembre del 1966 e si è laureato con lode in ingegneria civile strutturale al Politecnico di Milano. Professionista con oltre 30 anni di esperienza nell'ingegneria infrastrutturale e nella consulenza, durante i quali ha ricoperto ruoli di responsabilità tecnica e manageriale in alcune delle principali società del settore attive in Italia e all'estero, partecipando a progetti internazionali e nazionali di infrastrutture negli ambiti dei trasporti, dell'energia, della logistica, dell'ambiente e delle acque. Gian Paolo Melis è nato il 29 giugno del 1973 a Parma dove si è laureato in Ingegneria Civile. Ha oltre 20 anni di esperienza nell'ingegneria infrastrutturale, maturati in imprese di costruzioni e società di ingegneria, ricoprendo crescenti ruoli di responsabilità tecnica e manageriale. In TECNE prima con il ruolo di Chief Engineering Coordinator e poi con quello di Head of Projects & Contracts, ha gestito sin dalla costituzione della società gli aspetti più rilevanti dei contratti attivi. Parallelamente, nella newco Tecne Speri Bridge Designers s.r.l., ricopre, fin dalla sua costituzione, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. (Com)