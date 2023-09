Italia-Usa: mobilità sostenibile, design e cultura al centro della missione dell’ambasciatrice Zappia a Detroit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, è intervenuta al North American Auto Show in corso a Detroit, in Michigan, per valorizzare l'eccellenza italiana nel settore auto e in particolare nella mobilità sostenibile. “Innovazione, performance e sostenibilità sono i punti di forza dell'industria italiana dell'auto”, ha evidenziato l'ambasciatrice, unica rappresentante istituzionale straniera tra gli oratori del salone. Nel suo intervento, seguito da quello di Silvio Pietro Angori, amministratore delegato di Pininfarina, l'ambasciatrice ha richiamato la centralità dell'automotive nel tessuto industriale del nostro Paese, con oltre 5.500 imprese e 250.000 occupati; la crescita a doppia cifra (+18 per cento nel 2022) dell'export italiano di autoveicoli negli Usa, che eccede i 3,5 miliardi di euro; e la presenza, a Detroit, di gruppi italiani di eccellenza quali Brembo, Persico, Marposs, Marelli, Comau, Eurogruppo laminations e STMicroelectronics, i cui microchip sono presenti nell'85 per cento delle auto elettriche vendute negli Stati Uniti. Al salone di Detroit sono presenti quest'anno marchi iconici dell'auto italiana quali Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Dallara e Pininfarina. (segue) (Was)