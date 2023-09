Italia-Usa: mobilità sostenibile, design e cultura al centro della missione dell’ambasciatrice Zappia a Detroit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership italiana nei campi del design, della transizione verde e della mobilità sostenibile è stata al centro dell'intervento dell'ambasciatrice, nel quadro dell’evento "Mobilità sostenibile - All'italiana", organizzato dalla console Allegra Baistrocchi, nel contesto di LoveITDetroit, rassegna di eventi celebrativi del design italiano ospitati in una installazione fisica dedicata quest'anno alla sostenibilità Made in Italy nella piazza principale di Detroit. L'ambasciatrice ha evidenziato l'impegno dell'Italia, anche in qualità di prossima presidenza del G7, nel contrasto al cambiamento climatico, valorizzando la collaborazione con gli Stati Uniti sul piano internazionale e richiamando anche il ruolo di primo piano di grandi aziende italiane quali Eni ed Enel nella transizione verde negli Usa. Il vice governatore del Michigan Garlin Ghilcrest, intervenuto dopo l'ambasciatrice, ha tenuto a sottolineare il forte legame tra il suo Stato e l'Italia, auspicando sempre maggiori collaborazioni e riconoscendo il ruolo dinamico delle aziende italiane presenti nello stato. (segue) (Was)