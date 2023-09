Italia-Usa: mobilità sostenibile, design e cultura al centro della missione dell’ambasciatrice Zappia a Detroit (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla discussione, moderata da Kerry Duggan, fondatrice della società di consulenza SustainabiliD e già membro dell'amministrazione Obama, hanno partecipato esperti di mobilità sostenibile quali: Marco Bruzzano, vicepresidente di Dte, utility della città che ha all'attivo collaborazioni con il gruppo Stellantis; Andrea Tranchida, vicepresidente per l'automotive di STMicroelectronics; Leonardo Franchini, amministratore delegato per il Nord America di Euro Gruppo Laminations, un'azienda presente nel 90 per cento dei veicoli elettrici venduti negli Stati Uniti; e Silvio Angori, Ad di Pininfarina. Il programma della visita dell'ambasciatrice comprende anche un incontro con la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, mirato all'espansione della presenza imprenditoriale italiana nello Stato e al rafforzamento di collaborazioni inter-universitarie e culturali. In agenda sono previsti inoltre una visita al Detroit Institute of Arts, che a fine settembre inaugurerà una mostra di capolavori in bronzo dell'arte statuaria rinascimentale italiana, incontri con selezionati rappresentanti della comunità italiana e italo-americana a Detroit, oltre a colloqui con primari esponenti del mondo degli affari della città. (Was)