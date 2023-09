Trasporto aereo: Conftrasporto, bene approccio sistemico Urso a tavolo, porteremo nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo che giudicare positivamente l’iniziativa del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che con l’inaugurazione del tavolo voli ha aperto la strada ad un confronto costruttivo e propositivo con gli stakeholder del settore aereo per trovare soluzioni condivise nell’interesse dei consumatori e dell’intero sistema della mobilità. Così il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Pasquale Russo, al termine della prima riunione del tavolo tecnico sul trasporto aereo, tenutasi nella mattinata di oggi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Conftrasporto ritiene significativa e utile la scelta di metodo operata dal ministro, che ha voluto impostare l’incontro in una logica sistemica. Nel prosieguo dei lavori - conclude Russo - Conftrasporto si farà portatrice di proposte concrete che, anche nella prospettiva dell’intermodalità, possano migliorare sia i servizi resi agli utenti che l’attività delle imprese”. (Rin)