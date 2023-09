Mare: Pichetto, è termometro per nostro sistema ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mare è un termometro per il nostro sistema ambientale. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Forum Risorsa Mare, organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero della Protezione civile e le Politiche del mare. “Il fatto che il Mediterraneo abbia raggiunto i 28 gradi e la media degli oceani abbia raggiunto i 17 gradi ci pone moltissime difficoltà a livello mondiale. L’Italia sul fronte delle emissioni pesa lo 0,8 per cento, l’Europa tra l’8 e il 10 per cento. È chiaro che l’azione non può essere affidata al singolo”, ha spiegato il ministro. “Se non diamo soluzione al percorso energetico non contribuiremo a dare alcuna soluzione al problema ambientale”. (Frt)