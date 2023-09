Ambiente: Pichetto, a giorni proposta di zonizzazione per piattaforme offshore in Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriverà a giorni in Consiglio dei ministri una proposta di zonizzazione marittima per le piattaforme per l’offshore. Lo ha annunciato oggi a Trieste il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Forum Risorsa Mare, organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero della Protezione civile e le Politiche del mare. “L’Italia ha gratuitamente il vento sul proprio mare, a terra il sole. Dobbiamo avere tutta l’onestà di approccio e valutare il corretto interesse nel mantenere il nostro territorio e il nostro mare, ma dobbiamo anche creare le condizioni per sviluppare la produzione di energia”. Secondo il ministro, da grande produttrice di acciaio, l’Italia non deve solo costruire le piattaforme, ma anche “essere il Paese che riesce a creare la filiera produttiva per farlo”. (Frt)