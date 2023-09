Brandizzo: Iaria (M5s), istituzione Procura nazionale lavoro non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'informativa del governo sulla tragedia di Brandizzo, “abbiamo voluto ribadire la necessità di mettere in campo tutte le misure necessarie in materia sicurezza sul lavoro. Tragedie come quelle di Brandizzo e Chieti devono assolutamente essere evitate”. Lo scrive su Facebook il deputato piemontese Antonino Iaria, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti. “Chiediamo al governo di promuovere l'approvazione del disegno di legge che prevede l'istituzione della Procura nazionale del lavoro, già discussa e condivisa con le altre forze politiche durante la scorsa legislatura”, prosegue. “Questo organismo specializzato e centralizzato – sottolinea – può svolgere un ruolo cruciale nell'incrementare la sicurezza nei cantieri ferroviari, affrontando reati complessi e garantendo indagini incisive e tempestive nelle grandi tragedie, oltre a svolgere attività preventive". (Rin)