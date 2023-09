Trasporto aereo: Urso, Italia è mercato più profittevole e nessuno lo abbandona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’Italia resta il mercato più profittevole per le compagnie aeree, nessuna esclusa. Lo ha detto oggi a Trieste, rispondendo a una domanda sui rapporti con Ryanair, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum Risorsa Mare. “Abbiamo fatto una riunione di alcune ore con tutte le compagnie operanti in Italia, i gestori degli aeroporti, le Regioni e gli enti locali e il ministero delle Infrastrutture per definire lo sviluppo del settore aereo nel nostro Paese e tutte le compagnie, nessuna esclusa, ci hanno presentato piani di sviluppo per incrementare le rotte nel nostro Paese – ha aggiunto il ministro - ben sapendo che il mercato italiano è il mercato più profittevole e quello che cresce di più in Europa. Nessuno – ha concluso Urso, riferendosi a Ryanair - abbandona il mercato più profittevole”. (Frt)