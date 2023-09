Lombardia: Cominelli (PD), Regione investa su trasporto pubblico e rinnovo parco auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia "deve investire grandi risorse nel trasporto pubblico e non solo facendolo finalmente funzionare come si deve, ma anche sul materiale rotabile, sulle linee. È impensabile leggere ancora oggi, nel 2023, che un treno deraglia perché le traversine sono marce, come è emerso dalle perizie sugli avvenimenti accaduti a dicembre sulla linea Brescia-Edolo" lo dice Miriam Cominelli, consigliera regionale del Pd e capogruppo in VI Commissione Ambiente, commentando le prese di posizione del centrodestra di questi giorni sulle politiche ambientali della Ue, dopo la revisione della Direttiva europea sulla qualità dell'aria. "Per quanto riguarda il trasporto privato, è palese che i fondi investiti per permettere ai cittadini di cambiare auto sono risibili: solo 4.744 famiglie su quasi 10 milioni di abitanti sono riuscite a sostituirla. E sono pure avanzati 2 milioni di euro, segno che la misura non è stata abbastanza promossa, oppure che sostiene troppo poco la spesa totale che i singoli devono affrontare. Così non serve a nulla", conclude Cominelli. (Com)