Regno Unito: Sunak, piano Starmer per fermare immigrazione clandestina "non è credibile"

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha dichiarato che il piano del leader dell’opposizione, Keir Starmer, per contrastare l’immigrazione clandestina, “non è credibile”. Durante una visita nel Devon, in Cornovaglia, Sunak ha detto che Starmer "ha passato tutto l'anno a votare contro il disegno di legge, la legislazione più dura che qualsiasi governo abbia mai approvato contro l'immigrazione clandestina". Il premier britannico ha continuato dicendo che il governo "sta andando avanti e la politica sull'immigrazione sta dando risultati". Il primo ministro ha sottolineato che la proposta di Starmer di raggiungere un accordo con l'Ue potrebbe vedere il Regno Unito accettare fino a 100 mila migranti ogni anno. "Non mi sembra un piano credibile per fermare l'immigrazione", ha detto Sunak. (Rel)