Germania: Procura federale, autore aggressioni Duisburg è sostenitore dello Stato islamico

- È un “sostenitore dell'organizzazione terroristica Stato islamico” l''autore delle aggressioni con arma da taglio avvenute a Duisburg ad aprile scorso. È quanto comunicato dalla Procura generale federale (Gba), che ha indagato sull'uomo, un siriano di 26 anni richiedente asilo in Germania dal 2016, e ora ha depositato al tribunale di Duesseldorf le accuse a suo carico. Per il Gba, l'aggressore ha agito spinto da un movente jihadista al fine di uccidere “infedeli” in Germania. I capi di imputazione comprendono omicidio, triplice tentato omicidio e lesioni gravi e pericolose. L'accusato è stato arrestato a Duisburg nella notte tra il 22 e il 23 aprile ed è da allora detenuto. Negli scorsi mesi, il Gba ha indagato sulle aggressioni commesse dal siriano per sospetto movente nell'estremismo islamico. Su delle carte ritrovate dagli inquirenti nella sua abitazione, l'autore degli attacchi aveva annotato in arabo la composizione di esplosivi e gas velenosi, su altre alcuni passaggi del Corano. Si tratterebbe di brani diretti “esplicitamente contro gli infedeli”. Inoltre, su una parete dell'alloggio, era stata incorniciata una formula, utilizzata anche dai salafiti contro i non musulmani. (segue) (Geb)