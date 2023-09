Germania: Procura federale, autore aggressioni Duisburg è sostenitore dello Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressore aveva poi scritto su una lavagna nel proprio appartamento slogan riconducibili allo Stato islamico. Nel telefono cellulare del siriano è stato trovato materiale fotografico che inneggia all'Islam radicale. Dai contatti del 26enne su Facebook sono, infine, profili vicini agli ambienti jihadisti. Il richiedente asilo è giunto in Germania dalla Libia attraverso la rotta balcanica. Dall'esame della memoria del suo cellulare, è emerso che nei mesi precedenti all'aggressione, l'uomo aveva inviato messaggi con cui descriveva la Germania come “uno sporco Paese” in cui si trovava a disagio. Oltre che per le aggressioni nella palestra, l'arrestato è sospettato di aver ferito a morte con un coltello un 35enne il 9 aprile, tentando di decapitarlo. I fatti sono avvenuti a Duisburg, non lontano dall'abitazione del siriano, che è in prossimità della palestra teatro dei ferimenti del 18 aprile. (Geb)