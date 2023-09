Cina-Italia: il Balletto di Roma in tour in dieci città cinesi con "Giulietta e Romeo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dodici anni dall’ultimo tour in Cina, il Balletto di Roma torna a esibirsi portando in scena “Giulietta e Romeo” nei principali teatri di dieci importanti città (Canton, Shenzhen, Jiangmen, Pechino, Wenzhou, Yiwu, Yangzhou, Hangzhou, Zhoushan, Shanghai), per un totale di 13 spettacoli. Lo riferisce la Farnesina. La tournée è realizzata con il sostegno del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (con gli Istituti italiani di cultura di Pechino e Shanghai e il consolato generale d’Italia a Canton) insieme al ministero della Cultura, alla Regione Lazio, al Comune di Roma e all’Italy China Council Foundation, anche per promuovere la candidatura di Roma a ospitare Expo 2030. Il Balletto di Roma è la prima grande compagnia di spettacolo italiana a riprendere gli spettacoli dal vivo in Cina. (Com)