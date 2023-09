Libia: Zanettin (FI), impegno governo conferma vicinanza concreta a popolazione colpita da ciclona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicinanza e la solidarietà concreta dell'Italia nei confronti della Libia in questi giorni drammatici in cui, a causa del ciclone Daniel, si sta vivendo un'autentica catastrofe, confermano gli stretti rapporti tra il nostro Paese e il popolo libico". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, nel corso del question time con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Le parole del ministro, che ha illustrato in Senato in maniera puntale e articolata gli interventi messi in atto dal governo italiano, dimostrano l'attenzione e il grande impegno del nostro Paese per sostenere la popolazione colpita e profondamente provata sia da un fenomeno climatico estremo sia dall'instabilità politica. Auspico che, di fronte a una situazione drammatica come questa, oltre ad aiutare la Libia con interventi emergenziali, possano trovare concreta attuazione le ragioni del buonsenso e quella politica di pace che tante volte la nostra diplomazia ha cercato di favorire" ha concluso Zanettin. (Rin)