Usa-Israele: Netanyahu incontrerà Elon Musk lunedì prossimo dopo accuse di antisemitismo su X

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si recherà in visita nella Silicon Valley lunedì prossimo, per incontrare Elon Musk. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che il viaggio è stato organizzato dopo le recenti critiche avanzate nei confronti della piattaforma X, controllata dal miliardario, per il crescente numero di messaggi antisemiti pubblicati dagli utenti. Già la scorsa estate, dopo che Musk è stato aspramente contestato per avere affermato che l’imprenditore e filantropo George Soros “odia l’umanità”, Netanyahu e il suo governo hanno contestato le accuse di antisemitismo avanzate in Israele nei confronti del fondatore di Tesla. Lo scorso 4 settembre, inoltre, Musk ha pubblicato un messaggio in cui accusa l’organizzazione non governativa Anti-Defamation League, attiva da oltre un secolo nella promozione dei diritti civili e nel contrasto all’antisemitismo, di aver tentato di “distruggere la piattaforma” con accuse false nei suoi confronti. Da allora, il proprietario di X ha pubblicato una dozzina di messaggi, in cui afferma che l’organizzazione sarebbe responsabile di un calo del 60 per cento nei proventi pubblicitari della società. Musk ha anche affermato di stare valutando possibili azioni legali. (segue) (Was)