Usa-Israele: Netanyahu incontrerà Elon Musk lunedì prossimo dopo accuse di antisemitismo su X (2)

- Da allora, l’amministratrice delegata di X, Linda Yaccarino, ha tentato di porre rimedio alla situazione, anche se i vertici della piattaforma starebbero effettivamente valutando una causa legale nei confronti di Adl per “dichiarazioni false” sulla diffusione di narrativa d’odio sul sito. “X si oppone fermamente a qualsiasi forma in antisemitismo, e continuerà a fare di tutto per combatterlo”, ha scritto la Yaccarino in un messaggio pubblicato lo scorso 8 settembre. All’incontro di lunedì con Netanyahu, secondo le fonti, dovrebbero partecipare anche “altri leader” nel settore dell’alta tecnologia statunitense. Alcuni esperti del settore pubblicitario interpellati dal quotidiano, in ogni caso, hanno smentito le accuse di Musk nei confronti di Adl, ricordando che alcuni clienti hanno smesso da mesi di investire in X. Il calo dei proventi pubblicitari sarebbe quindi imputabile al conseguente calo dei prezzi. (Was)