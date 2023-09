Messico: governo, preoccupazione per decisione Texas su programma immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha espresso “grande preoccupazione” per la decisione di un Tribunale dello stato del Texas di dichiarare incostituzionale il programma Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), che impedisce l’espulsione dal Paese di centinaia di migliaia di immigrati portati negli Stati Uniti da bambini. La decisione, recita un comunicato del ministero degli Esteri messicano, colpisce più di 580mila persone, la stragrande maggioranza delle quali messicane. I beneficiari del Daca, si legge, hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati Uniti e rappresentano un legame inestimabile con il nostro Paese. L'iter giudiziario di questa decisione, prosegue il comunicato, sarà seguito tempestivamente per trasmettere una situazione aggiornata ai cosiddetti Dreamers e alle loro famiglie. Il programma fu creato nel 2012 dall'amministrazione Obama. L'amministrazione Biden ha criticato la decisone del Tribunale. (Mec)