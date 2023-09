Cina-Venezuela: premier Li a Maduro, pronti ad approfondire cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende approfondire la cooperazione strategica e il coordinamento con il Venezuela nei consessi multilaterali nel quadro dei cambiamenti e delle "turbolenze" emersi nel panorama internazionale. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine di un incontro avuto oggi a Pechino con il presidente venezuelano, Nicolas Maduro. Il premier cinese, riporta l'emittente di Stato "Cgtn", ha definito la decisione di istituire un cosiddetto "partenariato strategico per tutte le stagioni" una "importante pietra miliare nella storia delle relazioni bilaterali". Pechino è pronta a cooperare con Caracas lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e ad attuare le Iniziative di sviluppo, sicurezza e civiltà globali proposte dal presidente cinese Xi Jinping, ha aggiunto Li. (segue) (Cip)