Cina-Venezuela: premier Li a Maduro, pronti ad approfondire cooperazione strategica (2)

- Il presidente del Venezuela conclude oggi la sua visita in Cina, iniziata l'8 settembre dalla metropoli meridionale di Shenzhen con l'ambizioso obiettivo di "costruire una nuova geopolitica mondiale, e legami di cooperazione con la Repubblica popolare cinese". A Shenzhen, Maduro ha parlato con toni enfatici della prima potenza asiatica, sostenendo che "arrivare qui è come arrivare nel futuro". Dopo avere assistito alla firma di un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione nazionale venezuelana delle zone economiche speciali e il Centro di ricerca cinese per le zone economiche speciali dell'Università di Shenzhen, si è diretto a Shanghai, dove ha avuto un colloquio con il presidente della sezione locale del Partito comunista, Chen Jining. Nell'ambito della visita ha incontrato anche il direttore del Centro internazionale per la riduzione della povertà in Cina, Liu Junwen, rinnovando il comune impegno a "ripristinare lo stato sociale, duramente colpito dalle sanzioni". Uno degli obiettivi della missione è inoltre il gemellaggio e la promozione dello sviluppo condiviso tra Shenzhen e la Zona economica speciale di La Guaira, oltre che tra Shanghai e Carabobo e tra la provincia dello Shandong e gli Stati di Anzoategui e Monagas. (segue) (Cip)