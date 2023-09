Cina-Venezuela: premier Li a Maduro, pronti ad approfondire cooperazione strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro più importante è stato tuttavia quello avuto ieri con il presidente Xi Jinping, con cui ha convenuto di elevare le relazioni bilaterali a livello di "partenariato strategico per tutte le stagioni". Al termine del colloquio presso la Grande sala del popolo di Pechino, i due capi di Stato hanno assistito alla firma di accordi di cooperazione in una vasta gamma di ambiti, tra cui economia, turismo, commercio, tecnologia, sanità, aerospazio e aviazione civile. La visita di Maduro, la quinta in Cina da quando ha assunto la presidenza nel 2013, è stata definita da Xi una testimonianza della "fraterna amicizia" che lega Pechino e Caracas. "Entrambi i Paesi hanno attraversato uno straordinario processo di sviluppo, si sono sostenuti nel quadro dei cambiamenti occorsi nel panorama internazionale e hanno forgiato un'amicizia di ferro", ha dichiarato il presidente cinese, ribadendo che Pechino continuerà a considerare "le relazioni con il Venezuela da una prospettiva strategica a lungo termine, sosterrà fermamente Caracas nella tutela della sovranità nazionale" e nel contrasto delle ingerenze esterne. (segue) (Cip)