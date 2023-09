Cina-Venezuela: premier Li a Maduro, pronti ad approfondire cooperazione strategica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del cinquantenario delle relazioni bilaterali, che cadrà l'anno prossimo, il governo cinese intende promuovere la creazione di Zone economiche speciali in Venezuela, espandere l'importazione di prodotti dal Paese dell'America meridionale e incrementare il coordinamento nei fori multilaterali. Il tutto a cominciare dalle Nazioni Unite e nella relativa coalizione G77, che attualmente comprende 134 Paesi in via di sviluppo. Propositi condivisi anche da Maduro, che durante il colloquio con Xi ha definito "proficui" gli scambi con la prima potenza asiatica. "Le relazioni con Pechino possono essere considerate un modello di collaborazione nel sud del mondo" e l'aggiornamento del partenariato ha una rilevanza "storica", ha infatti dichiarato il presidente venezuelano. Alla fine della riunione della 17ma commissione mista di alto livello Cina-Venezuela, tenuta sempre ieri, Maduro ha inoltre annunciato che un astronauta del Venezuela sbarcherà "presto" sulla Luna a bordo di una navetta cinese. (Cip)