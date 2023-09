Infrastrutture: Ferrante, tavolo tecnico al ministero per allineare opere incompiute a normativa codice appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolta la terza riunione del tavolo tecnico, per la modifica e l'aggiornamento del decreto ministeriale n.42/2013, in tema di opere incompiute, al fine di allineare il decreto alla disciplina normativa dettata dal nuovo codice degli appalti. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante. “Dal confronto - aggiunge - è scaturita una prima bozza di sostanziali modifiche che, oltre a definire più specificatamente i requisiti della fattispecie di opera incompiuta, propone la modifica delle date di comunicazione al Mit delle opere incompiute allineandole a quelle della programmazione triennale delle opere pubbliche, ed individuando nella stazione appaltante delegante il soggetto responsabile del caricamento dei dati sulla piattaforma. Un'ulteriore proposta - prosegue Ferrante - da attuare attraverso lo strumento normativo di modifica della legge 205 del 2017, concerne l'ampliamento del fondo per la demolizione delle opere abusive e l'introduzione di una sezione relativa ai fondi necessari all'eliminazione di opere incompiute con una bassa percentuale di realizzazione, al fine di rendere fruibili alla collettività spazi, allo stato, inutilmente occupati da opere per le quali è stata motivata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità”. “Sarà fondamentale addivenire al più presto alla definizione ed all'attuazione delle proposte del tavolo tecnico, per diminuire il numero delle opere incompiute nel nostro Paese, ad oggi ancora elevatissimo, uscendo dall'impasse generata spesso da una superficiale gestione, ed ultimare finalmente quelle opere pubbliche fondamentali per le nostre città. Semplificazione e lotta alla burocrazia si confermano obiettivi centrali nell'azione di Forza Italia al governo”, conclude. (Rin)