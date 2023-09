Ucraina: Biden annuncia nuova rappresentante Usa per la ripresa economica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la nomina di Penny Pritzker all’incarico di rappresentante speciale Usa per la ripresa economica dell’Ucraina. In una nota, Biden ha affermato che “la sua esperienza sarà fondamentale per questo lavoro così importante”, ricordando che la donna ha già servito come segretaria al Commercio. “Lavorerà a stretto contatto con il governo di Kiev, con i nostri alleati e con le istituzioni finanziarie internazionali, per massimizzare l’efficacia degli aiuti statunitensi a sostegno della ricostruzione dell’Ucraina”, ha detto, aggiungendo che il lavoro della rappresentante includerà la promozione della mobilizzazione di investimenti, interlocuzioni rafforzate con i donatori internazionali, e facilitare la riapertura dei mercati e delle attività economiche bloccate dalla guerra iniziata dalla Russia. (Was)