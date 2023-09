Rifiuti: Gava, nuovo decreto su terre e rocce da scavo è svolta epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottime notizie" per il settore edile. E' pronto - informa il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica -, il decreto ministeriale che semplifica la disciplina per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo per la realizzazione di opere infrastrutturali. Un provvedimento attesissimo dal mondo imprenditoriale e industriale italiano, che da tempo chiedeva una revisione delle norme per snellire gli oneri burocratici in capo alle imprese e facilitare l’utilizzo di suolo, materiale roccioso e sedimenti derivanti da scavi e lavori. Le novità introdotte vanno dal via libera all’utilizzo di sedimenti provenienti da attività di dragaggio, sfangamento e sghiaiamento al riconoscimento di diverse fattispecie di cantieri con conseguente semplificazione degli oneri, alla digitalizzazione e razionalizzazione degli adempimenti per il trasporto. "Il nuovo testo è frutto di ampia concertazione e rappresenta una svolta epocale per il sistema, fermo restando l’obiettivo della tutela ambientale", dichiara il viceministro Gava, che ha personalmente seguito il dossier istituendo un apposito gruppo di lavoro presso il Mase coordinato dal dipartimento Sviluppo sostenibile, "che ringrazio per l’impegno e la celerità con cui hanno lavorato". Nei prossimi giorni, con la pubblicazione sul sito del ministero, il provvedimento passerà alla consultazione pubblica. Una volta adottato, costituirà l’unico riferimento normativo in materia. (Com)