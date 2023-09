Italia-Cile: Borghese (Maie) si congratula con Ambasciata a Santiago, rilascio passaporti è gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi congratulo con l'Ambasciata di Santiago del Cile per aver chiarito con una comunicazione ufficiale che il rilascio dei passaporti ed altri documenti per gli italiani residenti all'estero avviene, senza oneri per i richiedenti, esclusivamente attraverso la piattaforma Prenot@mi implementata dal Ministero degli Affari Esteri ed utilizzata in tutte le Ambasciate e i Consolati italiani nel mondo". Lo ha detto il senatore Mario Borghese, vice presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie). "Bene, inoltre, che sia stato chiarito, con esplicita avvertenza, che 'l'intervento di eventuali intermediari a pagamento è indebito, rappresentando un'azione che di fatto impedisce agli utenti di accedere al servizio in modo rapido'. Mentre attendo la risposta del Ministero degli Affari Esteri alla mia dettagliata interrogazione che ho presentato sulle anomalie riscontrate nell'iter del rilascio dei documenti e sul cattivo funzionamento del sistema Prenot@mi, auspico che anche le altre Ambasciate e Consolati presenti nel mondo avvertano gli interessati sulle modalità a cui debbono attenersi nella richiesta dei documenti, evitando di imbattersi in difficoltà molto penalizzanti e nell'esborso di somme di denaro non dovute", ha aggiunto. (Com)