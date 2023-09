Russia-Usa: Mosca dichiara due diplomatici statunitensi "persone non grate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha dichiarato due funzionari dell'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca "persone non grate", obbligandoli a lasciare il Paese entro sette giorni. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Russia, Lynne Tracy, è stata convocata al dicastero di Mosca, che ha presentato una protesta contro i due funzionari dell’ambasciata Usa, Jeffrey Sillin e David Bernstein, le cui azioni sono state ritenute dalla parte russa "incompatibili con lo status diplomatico". "Queste persone hanno svolto attività illegali mantenendo i contatti con il cittadino russo (Robert) Shonov, accusato di 'cooperazione confidenziale' con uno Stato straniero. Shonov ha ricevuto compiti mirati a danneggiare la sicurezza nazionale della Federazione Russa per una ricompensa finanziaria", ha reso noto il ministero russo. Nel comunicato si ribadisce che le azioni della missione diplomatica degli Stati Uniti, tra cui l'interferenza negli affari interni della Russia, sono "inaccettabili." "La parte russa si aspetta che Washington tragga le giuste conclusioni e si astenga da passi conflittuali", ha concluso il dicastero di Mosca. (Rum)