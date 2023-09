Trasporto aereo: Mimit, insediato tavolo permanente con attori sistema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato a palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo permanente sul trasporto aereo. L’incontro odierno, che si è svolto in un clima costruttivo, è stato presieduto – riferisce una nota – dal ministro Adolfo Urso e dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Erano presenti i rappresentati di Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Wizz Air, Neos, Sky Alps e Volotea, delle organizzazioni delle compagnie aeree Iata, Aicalf e Ibar, delle associazioni che rappresentano i gestori degli aeroporti Assaeroporti e Aeroporti 2030, dell’associazione incaricata della gestione degli slot aeroportuali italiani Assoclearance e della rappresentanza degli handler di aviazione Assohandlers. Presenti inoltre i rappresentati delle Autorità di regolazione dei trasporti e garante della concorrenza e del mercato, Art e Agcm, di Enac ed Enav, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di Rfi-Rete ferroviaria italiana, di Conftrasporto e Federtrasporto. Obiettivo di questo tavolo è quello di un confronto permanente con tutti gli attori del settore per lo sviluppo del trasporto aereo nel nostro Paese al servizio di cittadini e imprese. Particolare attenzione è stata posta alla necessità di maggior trasparenza rispetto alla composizione del costo dei biglietti aerei e dei meccanismi che portano alla formazione del prezzo, oltre alle risorse che ciascun aeroporto investe per favorire la propria connettività. (segue) (Com)