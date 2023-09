Usa-Bahrein: primo ministro Al Khalifa incontra consigliere sicurezza nazionale Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro e principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad al Khalifa, ha avuto un incontro, oggi, alla Casa Bianca, con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Lo ha riferito l’agenzia di stampa bahreinita “Bna”, aggiungendo che l’incontro rientra nell’ambito della visita ufficiale del primo ministro Al Khalifa negli Stati Uniti, con una delegazione al seguito. Durante i colloqui, Sullivan ha ribadito l’impegno di Washington a sostegno della sicurezza del Bahrein, ringraziando il sovrano, Hamad bin Isa al Khalifa, del solido partenariato tra i due Paesi, che include la presenza della base navale della Quinta flotta statunitense e del quartier generale del Comando centrale delle Forze navali Usa. Sullivan e Al Khalifa, quindi, hanno elogiato la recente firma, avvenuta ieri, del Comprehensive Security Integration and Prosperity Agreement. Le due delegazioni, inoltre, hanno discusso delle opportunità per rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra Bahrein e Stati Uniti, oltre che della scadenza, fissata per l’estate 2024, per l’apertura di voli diretti tra i due Paesi. (Res)