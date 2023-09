Caivano: Penza (M5s), ricostruire Parco verde, chiesto impegno a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla Camera "ho spiegato al ministro Salvini che il Parco verde di Caivano deve essere abbattuto e ricostruito in maniera delocalizzata ed ecosostenibile. Questa è la proposta strutturale del Movimento cinque stelle per Caivano, perché i ghetti permanenti che ammorbano molte città italiane devono essere cancellati, solo così possiamo contrastare veramente la criminalità organizzata e garantire condizioni di vita dignitose a tutti i cittadini. Il ministro Salvini ha preso l'impegno ad aprire un dialogo su questa soluzione, noi torneremo presto a incalzare il governo". Lo ha detto, in Aula a Montecitorio, il deputato del M5s, Pasquale Penza.(Rin)