Migranti: Frontex, +18 per cento numero attraversamenti irregolari in primi otto mesi 2023, totale più alto dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' aumentato del 18 per cento il numero di stranieri coinvolti in attraversamenti irregolari delle frontiere nei primi otto mesi del 2023 raggiungendo quota 232.350. Lo rende noto Frontex su X. Si tratta, aggiunge l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del "totale più alto per il periodo gennaio-agosto dal 2016. L'aumento è stato principalmente guidato dal numero di arrivi nel Mediterraneo centrale. Il numero di attraversamenti irregolari su questa rotta - conclude Frontex - è raddoppiato". (Rin)