Libia: nomina inviato Ue Orlando, Tajani invita a distinguere su diplomazia nazionale ed europea

- Il servizio europeo per l’azione esterna “è una cosa, la diplomazia della Repubblica italiana è un’altra. Non sono due cose che si mischiano, anche se il diplomatico è italiano deve rispondere all’autorità comunitaria”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al Question time al Senato, rispondendo a un’interrogazione del senatore Ivan Scalfarotto sulla nomina del diplomatico italiano Nicola Orlando come ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione Europea in Libia. “Per quanto riguarda il rappresentante dell’Ue, Nicola Orlando, noi abbiamo dato l’autorizzazione, ma si deve rispettare l’autonomia dell’Ue. Siamo stati soddisfatti quando il servizio europeo per l’azione esterna ha deciso di candidare Orlando, che, dopo un iniziale diniego, ha ottenuto l'autorizzazione”, ha affermato. Il titolare della Farnesina ha indicato che “le regole sono le regole. Continueremo ad avere buoni rapporti con la Libia”.(Res)