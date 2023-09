Superbonus: D'Amato (Azione), destra vuole trasferire rischio crediti in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È davvero singolare che il giorno dopo l'annunciato addio al superbonus fatto in aula dal Ministro Giorgetti, la destra in Regione Lazio apra una discussione in commissione bilancio su una proposta di legge che di fatto scarica a livello regionale il rischio dei crediti incagliati. Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Lazio e membro della Commissione Bilancio, responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, Alessi D'Amato. "Non è bastato il disastro finanziario e l'iniquità dei 5S che pesa sul Paese per circa 150 miliardi, il più grande trasferimento di risorse della fiscalità generale a favore di pochi mai fatto nella storia italiana che ha contribuito anche ad un elevato livello inflattivo, oggi si aggiunge anche questa proposta che potrebbe aumentare il debito regionale per 6 miliardi. Una pura follia", spiega ancora. (segue) (Com)