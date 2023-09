Superbonus: D'Amato (Azione), destra vuole trasferire rischio crediti in Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peraltro, la stessa proposta è di dubbia costituzionalità con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni dalla magistratura contabile e non sono affatto convinto che il rischio è ridotto, poiché se così fosse sarebbe già stato risolto senza necessità di altri interventi. Se parte il treno delle regioni che acquistano i crediti, in compensazione, attraverso enti o aziende regionali, il rischio è che rientri dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, aggirando il decreto che vieta l'acquisto per le pubbliche amministrazioni. Pur comprendendo la buona volontà dei firmatari, non capisco perché debba essere la Regione a intervenire su un provvedimento di carattere nazionale, che porterà inevitabilmente a numerosi contenziosi. Forse è il caso che il Governo Meloni assuma una posizione su questo argomento evitando che ognuno vada per conto proprio e sarebbe interessante conoscere il parere del Ministro Giorgetti e della Ragioneria generale dello Stato", conclude D'Amato. (Com)