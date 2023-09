Speciale scuola: Roma, Zannola (Pd), insediato in Campidoglio tavolo tecnico contro bullismo e cyberbullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta in Campidoglio "la prima riunione del tavolo tecnico per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo mediante azioni pratiche e mirate. Insieme al Sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione e del merito Paola Frassinetti e ai diversi rappresentanti di scuola, sanità, università, Ordine degli Avvocati, Lega nazionale dilettanti e Figc, abbiamo avviato una coprogrammazione e coprogettazione al fine di mettere in campo una serie di iniziative che possano rafforzare le azioni di prevenzione e la crescita di consapevolezza rispetto il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", afferma in una nota il consigliere capitolino Giovanni Zannola del Pd. "Serve una sinergia forte e trasversale tra quanti più attori e istituzioni possibili, solo una sinergia di esperienze così competenti non può che generare una buona pratica finalizzata ad un intervento necessario per contrastare i malesseri, che vivono tante ragazze e ragazzi, tante adolescenti e adolescenti italiani" conclude il consigliere Zannola. (Com)