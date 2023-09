Speciale scuola: Costa (M5s), governo defiscalizzi acquisto libri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana "ha inizio la scuola in tutta Italia. Ma studiare è diventato un lusso. Infatti, tutte la Federconsumatori afferma che a settembre si è registrato un aumento del 4 per cento dei libri, del 6,2 per cento per il corredo scolastico e di circa il 15 per cento medio su diari, zaini e astucci". A dichiararlo è il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle, che aggiunge: "In sostanza, per la scuola dell'obbligo il prezzo dei libri è compreso tra i 320 ed i 500 euro a ragazza/o. Per la cancelleria 200 euro. Le associazioni dei genitori denunciano che sempre più famiglie devono scegliere tra i libri e il cibo. Assurdo! Il diritto allo studio deve essere per tutti, anche per chi non può permetterselo. È necessario che le Regioni aumentino i buoni libri a disposizione e abbassino l'Isee a favore delle famiglie bisognose. Che il Ministero dell'Istruzione e del merito apra biblioteche condivise in ogni scuola. Che il governo nazionale defiscalizzi l'acquisto dei libri scolastici, almeno per la scuola dell'obbligo. È necessario per il bene dell'Italia e del futuro del Paese". (Rin)