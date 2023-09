Speciale scuola: Ambrogiani (Pd), criticità a Marino, famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra evidenti "difficoltà e palesi criticità riparte anche a Marino il nuovo anno scolastico, con tanti studenti, di nuovo tra i banchi, ai quali rivolgiamo un grande in bocca al lupo per il loro percorso formativo. Specialmente nei plessi scolastici di Santa Maria delle Mole, gli interventi ancora in corso stanno stravolgendo la vita delle famiglie, costrette - speriamo ancora per poco - ad affrontare nuovi orari scolastici, per poter fare studiare i propri figli". Lo dichiara, in una nota, il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani. "Governare, lo sappiamo è un arte difficile, non vogliamo entrare in polemiche sterili ma vogliamo sottolineare la nostra preoccupazione nel constatare che specialmente nel settore dei lavori pubblici la macchina amministrativa di Palazzo Colonna non funziona, peggiorando di fatto la vita della nostra Comunità. È chiaro ed evidente che serve una decisa inversione di rotta altrimenti a rimetterci sono e saranno sempre e solo i cittadini", conclude. (Com)