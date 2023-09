Pakistan: divulgazione segreti, negata libertà su cauzione a Khan e Qureshi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale speciale pachistano, istituito ai sensi della legge sui segreti di Stato (Official Secrets Act), ha respinto la richiesta di libertà su cauzione di Imran Khan, ex primo ministro e presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), e Shah Mahmood Qureshi, ex ministro degli Esteri e vicepresidente del partito, ai quali ieri è stata prorogata la custodia cautelare in carcere fino al 26 settembre. I due politici sono stati denunciati e arrestati per la divulgazione a persone non autorizzate e per scopi personali di informazioni contenute in un documento coperto da segreto, che sarebbe stato in possesso di Khan e poi sparito: un dispaccio diplomatico ricevuto dal ministero degli Esteri il 7 marzo del 2022 da Washington. L’inchiesta è stata condotta dall’Agenzia investigativa federale (Fia). (segue) (Inn)