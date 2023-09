Pakistan: divulgazione segreti, negata libertà su cauzione a Khan e Qureshi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qureshi è stato arrestato il 19 agosto mentre a Khan l’arresto è stato notificato mentre si trovava già nel carcere di Attock, dal 5 agosto, per un’altra vicenda: il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo (il nome deriva dal dipartimento preposto all’amministrazione di tali beni). Khan è stato quindi trattenuto nel penitenziario anche dopo che, il 29 agosto, l’Alta corte di Islamabad ha sospeso la sentenza di condanna a tre anni per il “caso Toshakhana”. L’ex premier, che sostiene di essere vittima di una persecuzione giudiziaria, è coinvolto anche in altri procedimenti. (segue) (Inn)