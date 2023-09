Sicurezza: Prisco, sottoscritti accordi per 5,5 milioni a favore di personale Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sottoscritti dal dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile insieme alle organizzazioni sindacali tre importanti accordi integrativi nazionali in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Ad annunciarlo in una nota è il sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del fuoco, Emanuele Prisco. Un primo accordo distribuisce le risorse del fondo di produttività anno 2020 al personale direttivo per un importo pari a 4 milioni di euro e prevede l'incremento degli emolumenti per alcune attività strategiche per il Corpo nazionale, quali soccorso esterno, reperibilità, servizi operativi e tecnico-professionali. Gli altri due accordi riguardano la distribuzione delle risorse per attività di studio a favore del personale direttivo, per un importo di 1 milione di euro circa, e per attività di ricerca e sperimentazione a favore dei non direttivi e non dirigenti, per un importo di circa 500 mila euro. Si tratta di accordi, fortemente innovativi, che modificano quelli del 1999, prevedendo, a decorrere dal 2023, una serie di nuove attività importanti per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e aumenti dei relativi compensi. "Il dato più significativo - spiega il sottosegretario Prisco - è che questi accordi sono stati sottoscritti dalla quasi unanimità delle rappresentanza dei lavoratori, che voglio per questo ringraziare, assieme al dipartimento dei Vigili del fuoco, e vanno incontro alle esigenze del personale dei Vigili del fuoco impegnato quotidianamente nell'attività di soccorso e non solo". (Rin)