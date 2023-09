Lombardia: audizioni su crisi aziendali in Commissione Attività Produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione occupazionale di tre aziende operanti in Lombardia è stata al centro della seduta odierna della Commissione Attività Produttive, presieduta da Marcello Ventura (FdI). Hanno partecipato agli incontri numerosi consiglieri regionali e una rappresentanza del settore Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. “Il lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazioni -ha detto il Presidente Ventura- sono al centro delle politiche regionali e pertanto anche la Commissione contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi favorendo la conoscenza dei problemi ascoltando le parti coinvolte. Riguardo ai casi approfonditi oggi, l’auspicio è che il confronto tra lavoratori e aziende possa compiere nei prossimi giorni importanti e decisivi passi in avanti”. (segue) (Com)