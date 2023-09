Lombardia: audizioni su crisi aziendali in Commissione Attività Produttive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per primo è stato esaminato il caso dei negozi Grancasa (ad oggi con 351 dipendenti) di Desenzano e di Paderno Dugnano, destinati a breve ad essere acquisiti dal gruppo Battistelli titolare del marchio Risparmio Casa. Da parte dei sindacati è stata illustrata in particolare la situazione del negozio di Paderno Dugnano per il quale è stata prospettata la chiusura a partire dal primo ottobre, con forte preoccupazione per la situazione di 27 lavoratori dell’unico punto vendita che non rientra nel perimetro della cessione industriale. Nel corso dell’audizione sono intervenuti, oltre ai sindacati, rappresentanti della Città metropolitana di Milano, del Comune di Paderno Dugnano, della Provincia di Brescia e il Sindaco di Desenzano Guido Malinverno. “La vicenda Grancasa -hanno detto i sindacati- ha già visto l’attivazione di contratti di solidarietà, cassa integrazione, procedure di mobilità fino a una composizione negoziata della crisi di impresa con l’intervento del Tribunale di Milano”. In questo momento le parti stanno intensificando la trattativa e il prossimo appuntamento è stato previsto per il 18 settembre. (segue) (Com)