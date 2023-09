Lombardia: audizioni su crisi aziendali in Commissione Attività Produttive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uber Eats, multinazionale del food delivery presente in più di 60 città, ha deciso di lasciare l’Italia licenziando 49 dipendenti e le migliaia di rider addetti al servizio. Questa situazione è stata al centro dell’ultima parte di audizioni in continuità con una precedente seduta che già aveva affrontato il tema. Presente anche l’azienda, oltre che ai sindacati, da parte del rappresentante di Regione Lombardia è stata confermata la disponibilità a incontrare le organizzazioni sindacali per verificare la possibilità di attivare percorsi di riqualificazione e di formazione. (Com)