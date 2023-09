Milano: Piscina e Sardone (Lega), quartiere Greco accampamento di immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione riscontrata oggi nel quartiere di Greco, in seguito a sopralluogo realizzato su sollecito dei residenti, è a dir poco incredibile: un vero e proprio accampamento di immigrati lasciati indisturbati in uno dei quartieri piú belli di Milano". Ad affermarlo in una nota Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e Consigliere comunale di Milano, e Silvia Sardone, Europarlamentare leghista. "Greco è sempre stata un'isola felice - continuano - solo Beppe Sala e la sinistra potevano rendere il quartiere una discarica a cielo aperto, ricettacolo di delinquenti". "Urge un intervento risolutivo per sanare i disastri di una politica di finta accoglienza perpetrata dalla sinistra. Sala come al solito non ha il polso della situazione di ciò che accade sotto casa sua, figuriamoci nella città", concludono. (Com)