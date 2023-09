Ue: Lagarde (Bce), non si può dire che siamo al picco del rialzo dei tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) “non può dire” di aver raggiunto “il picco” nel rialzo dei tassi di interesse, attuato per contrastare l'inflazione nell'Eurozona. .È quanto dichiarato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, durante la conferenza stampa che sta tenendo a seguito della riunione del Consiglio direttivo dell'Eurotower. in cui è stato deciso un ulteriore aumento dei tassi di 25 punti base. Lagarde ha aggiunto che l'organo di vertice della Bce “non ha discusso quanto a lungo durerà” la restrizione della politica monetaria, evidenziando che le sue decisioni “continueranno a dipendere dai dati”. Lagarde ha, infine, ribadito che la Bce è determinata a raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2 per cento nel medio periodo “in maniera tempestiva”. (Geb)