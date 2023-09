Lombardia: Maione, a ottobre firmeremo Protocollo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della sostenibilità "a fine ottobre firmeremo il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile. Un documento condiviso con i principali attori della società civile e del sistema economico lombardo. Una serie di impegni concreti per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Così si ottengono i risultati: condivisione, pragmatismo, sostegno all'innovazione e vicinanza tra istituzioni e imprese. Questo permetterà di dare più valore alle iniziative proporzionate alla capacità di azione di ciascun soggetto, che diventerà un attore intermedio tra Regione e il territorio". Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, in occasione dell'evento organizzato da Ernest and Young "Sostenibilità ambientale, sociale ed economica: un confronto tra attori pubblici e privati". Sul tema energia Maione ha specificato che "con l'ultimo aggiornamento del Piano regionale di energia la Regione Lombardia ha stabilito di raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di coprire il 35,8 per cento dei consumi finali di energia con fonti rinnovabili, di ridurre del 35,2 per cento i consumi finali di energia rispetto al 2005 e di ridurre le emissioni di gas climalteranti del 43,8 per cento rispetto al 2005. Sfide ambiziose che possono essere vinte solo con una collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini" ha concluso.(Com)