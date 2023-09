Milano: malfunzionamento caldaia in una scuola, evacuati gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, all'interno dell'edificio che ospita la scuola primaria Anemoni in via Anemoni 8, erano in corso attività programmate di verifica e manutenzione ordinaria del funzionamento della caldaia dello stabile da parte della società che si occupa dell'appalto calore. Nel corso delle prove a caldo, operazioni preliminari all'attivazione del servizio di riscaldamento, si è verificato un malfunzionamento che ha causato il rumore percepito. Sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco che gli uffici dell'Area Tecnica del Comune. Non sono state segnalate altre problematiche nel locale caldaia, ma il forte rumore ha destato preoccupazione e, per precauzione, gli studenti e il personale sono stati allontanati dalla scuola. Le necessarie verifiche tecniche sull'immobile sono già state effettuate da MM e non è stato rilevato alcun danno alla struttura.(Com)