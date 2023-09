Albania-Italia: Piantedosi incontra omologo Balla, "prestare attenzione anche a rotta balcanica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso “soddisfazione per gli eccellenti rapporti tra Italia e Albania, Paese amico e partner strategico in ambito migratorio e securitario nell’area balcanica” nell’incontro avvenuto in mattinata a Tirana con il ministro dell’Interno albanese Taulant Balla. Dopo un primo scambio di vedute sui flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale e in particolare la concentrazione di arrivi dalla Tunisia delle ultime ore, il titolare del Viminale ha sottolineato che “occorre continuare a prestare attenzione anche alla rotta balcanica”. Durante il cordiale colloquio - si legge in una nota - sono stati affrontati vari temi, in particolare la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata particolarmente attiva nel narcotraffico e nel riciclaggio dei proventi, al contrasto delle reti criminali transnazionali dedite al traffico di migranti. (Rin)