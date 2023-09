Brennero: Commissione Ue, Italia, Austria e Germania devono lavorare insieme a soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione del Brennero, Germania, Italia e Austria devono lavorare insieme per trovare soluzioni. Lo ha detto il portavoce della commissione Ue per i Trasporti, Adalbert Jahnz, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Naturalmente, siamo consapevoli della situazione del trasporto stradale attraverso il corridoio. Abbiamo preso iniziative per facilitare gli incontri tra i ministeri dei trasporti degli Stati membri interessati. Abbiamo ribadito a questi Paesi la proposta di riesaminare le idee della Commissione in merito, avanzate dalla commissaria Valean. Questa è la situazione attuale e, naturalmente, continueremo a lavorare al meglio delle nostre possibilità", ha dichiarato Jahnz. (Beb)